Літак Британії провів розвідку біля берегів окупованого Криму

Raytheon Sentinel R1 21 липня провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю

Літак військово-повітряних сил Великобританії Raytheon Sentinel R1 вчора, 21 липня, провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю. Про це свідчать дані моніторингового ресурсу Plane Radar.

Повідомляється, що повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі, яка знаходиться на Кіпрі.

На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя окупованого Криму.

Фото (twitter.com/ua4wiy_)

Нагадаємо, в травні безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk провів розвідку на кордоні України з Росією.