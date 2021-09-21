Самокаты и гироскутеры: в Киеве изъяли четыре контейнера контрабандного электротранспорта

По документам, в этих четырех контейнерах перемещалась 31 тонна инвентаря и принадлежностей для занятий физкультурой, гимнастикой или атлетикой общей стоимостью 53,2 тысяч долларов: инерционные велотренажеры, кронштейны для гантелей, коврики, выдвижные лестницы, стеллажи для хранения и тому подобное.

Однако во время таможенного досмотра груза сотрудниками таможни обнаружен совсем другой товар.

Вместо заявленного в документах, в контейнерах находились электросамокаты, электровелосипеды, гироборды, гироскутеры, электроскутеры, электроскейты, моноколеса, электроборды, блендеры, операционные светильники, холодильники, инвалидные коляски с электроприводом, роботы-пылесосы, шлифульвальные машинки и тому подобное.

По выявленному факту нарушения таможенных правил Киевской таможней составлены протоколы по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

"Товар изъят, его стоимость будет определена позже. Однако, уже сейчас точно можно сказать, что его стоимость в несколько десятков раз выше заявленной в документах", - сообщили таможенники.

Фото: таможенники блокировали котрабанду электротранспорта (facebook.com/UkraineCustoms)