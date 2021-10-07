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Самокат остановил метро: в Киеве "красная" ветка полностью прекратила движение поездов

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Киев, Четверг 07 октября 2021 14:28
Самокат остановил метро: в Киеве "красная" ветка полностью прекратила движение поездов Фото: в Киеве "красная" ветка полностью прекратила движение поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 октября в Киеве полностью остановили движение на "красной" ветке метро. Причиной тому стало падение детского самоката на пути подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен"

"Падение багажа на пути стало сегодня причиной остановки красной линии", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на станции метро "Театральная". Во время ожидания поезда пассажиры уронили детский самокат на пути.

"Чтобы достать вещь и обеспечить движение поездов, было необходимо отключить напряжение на контактной рельсе, а соответственно - остановить линию", - поясняют в пресс-службе.

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