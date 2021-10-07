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Самокат зупинив метро: в Києві "червона" гілка повністю припинила рух потягів

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 14:28
Самокат зупинив метро: в Києві "червона" гілка повністю припинила рух потягів Фото: в Києві "червона" гілка повністю припинила рух потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 жовтня у Києві повністю зупинили рух на "червоній" гілці метро. Причиною стало падіння дитячого самокату на колії підземки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен"

"Падіння багажу на колії стало сьогодні причиною зупинки червоної лінії", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що інцидент стався на станції метро "Театральна". Під час очікування потягу пасажири впустили дитячий самокат на колії.

"Щоб дістати річ та забезпечити рух поїздів, було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно - зупинити лінію", - пояснюють в прес-службі.

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