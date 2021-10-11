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На саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения

Автор: Милан Лелич

На саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, будут подписаны три соглашения. В частности, соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("открытом небе"), о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и программе "Креативная Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из высоких чиновников Евросоюза журналистам.

"Это (подписание договора об "открытом небе", - ред.) повысит количество путешественников, даст толчок туристической привлекательности Украины", - отметил представитель ЕС, допустив, что в Украину зайдут новые лоукост-перевозчики.

Кроме того, на завтрашнем саммите планируется обсудить совместную борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Украины, пересмотр Соглашения об ассоциации и ряд других тем.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз на саммите в Киеве будут представлять президент Европейского совета Чарльз Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Саммит Украина - ЕС