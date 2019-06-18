На саммите ЕС заявят о непризнании российских паспортов на Донбассе

На саммите Европейского союза, который состоится 20-21 июня, лидеры стран ЕС выступят против упрощенной выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, как сообщили изданию AFP источники в Брюсселе, в проекте заключительного коммюнике саммита будет указываться, что Евросоюз "крайне обеспокоен такими действиями Москвы, которые противоречат духу и целям Минских соглашений" и цели установления мира в Украине.

Также сообщается, что в связи с этим лидеры ЕС рассматривают "дополнительные варианты, включая с непризнанием российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". ЕС также намерен вновь призвать Москву "немедленно возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений".

Ожидается также объявление о продлении еще на полгода экономических санкций против России (они продолжаются с июля 2014 года, - ред.). Нынешний период санкций заканчивается 31 июля 2019 года.

Напомним, ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли уже говорил, что руководство ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в ближайшие несколько недель.