На саммите ЕС примут решение об очередном продлении санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита в Брюсселе проинформируют коллег в Евросоюзе о переговорах в "нормандском формате" и состояние имплементации минских соглашений, после чего должно быть принято решение о продлении санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"На основе этого должно быть принято политическое решение об очередном продлении санкций", - отметил собеседник.

Впоследствии формально утвердить это продление должен будет Совет ЕС.

Также лидеры государств Европейского союза, согласно проекту коммюнике саммита, намерены предостеречь Россию от раздачи паспортов на Донбассе.

Главы государств и правительств планируют в четверг высказать "крайнее беспокойство" по поводу упрощенной выдачи Россией своих паспортов гражданам Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что противоречит "духу и целям" минских соглашений.

"ЕС готов рассмотреть вариант непризнания паспортов, выданных в нарушение минских соглашений", - добавил собеседник издания.

Кроме того, на саммите Евросоюза должны призвать Россию освободить 24 украинских моряков, захваченных в конце ноября 2018 года возле Керченского пролива.

Также главы государств и правительств вспомнят, что почти пять лет назад над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса MH17.

Напомним, что 14 июня Россия начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Российские СМИ сообщили, что ранее "власти "ДНР" передали на территорию России 7,5 тысяч пакетов документов жителей "республики" и что процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.