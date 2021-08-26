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После саммита Крымской платформы Украина будет работать по пяти направлениям, - Кулеба

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Четверг 26 августа 2021 11:47
После саммита Крымской платформы Украина будет работать по пяти направлениям, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы на брифинге.

По его словам, саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:

  • укрепление международной политики невизнаннят попытки аннексии Крыма
  • применение санкций
  • противодействие нарушению прав человека
  • обеспечения безопасности и свободы судоходства
  • преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

Ранее Кулеба заявил, что в России истерические реакции после саммита Крымской платформы.

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Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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