После саммита Крымской платформы Украина будет работать по пяти направлениям, - Кулеба
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы на брифинге.
По его словам, саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:
- укрепление международной политики невизнаннят попытки аннексии Крыма
- применение санкций
- противодействие нарушению прав человека
- обеспечения безопасности и свободы судоходства
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.
Ранее Кулеба заявил, что в России истерические реакции после саммита Крымской платформы.