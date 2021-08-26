Після саміту Кримської платформи Україна працюватиме за п'ятьма напрямами, - Кулеба
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби на брифінгу.
За його словами, саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:
- зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму
- застосування санкцій
- протидія порушення прав людини
- гарантування безпеки і свободи судноплавства
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.
Раніше Кулеба заявив, що у Росії істеричні реакції після саміту Кримської платформи.