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Після саміту Кримської платформи Україна працюватиме за п'ятьма напрямами, - Кулеба

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Четвер 26 серпня 2021 11:47
Після саміту Кримської платформи Україна працюватиме за п'ятьма напрямами, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на п'яти напрямах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби на брифінгу.

За його словами, саміт Кримської платформи - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:

  • зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму
  • застосування санкцій
  • протидія порушення прав людини
  • гарантування безпеки і свободи судноплавства
  • подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

Раніше Кулеба заявив, що у Росії істеричні реакції після саміту Кримської платформи.

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Дмитро Кулеба Кримська платформа
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