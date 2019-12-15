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Саммит ООН по климату призвал принять более серьезные обязательства в 2020 году

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Участники конференции одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства

Участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Испании одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе правительства Испании.

Как известно, саммит по климату начался в Мадриде 2 декабря и официально должен был завершиться 13 декабря. Однако делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.

"Конференция ООН по климату завершилась сегодня в Мадриде принятием соглашения "Чили-Мадрид. Время действовать", которое закладывает основу для того, чтобы страны представили к 2020 году более амбициозные обязательства по сокращению выбросов, отметили в правительстве Испании", - говорится в релизе.

Напомним, РБК-Украина писало, что Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. После двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижское соглашение 2015 года против решения проблем глобального потепления.

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