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На саміті ЄС Орбан залишив залу під час рішення щодо вступу України, - Guardian

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Володимир Костирін

На саміті ЄС у Брюсселі 14 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу, тоді як лідери блоку ухвалили рішення розпочати переговори щодо вступу Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Орбана та The Guardian.

Таку реакцію глави угорського уряду, який виступав проти відповідного рішення лідерів Євросоюзу щодо питання євроінтеграції України, підтвердили виданню три дипломати ЄС.

Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті в соцмережі заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку.

Рішення лідерів ЄС він назвав "поганим".

"Членство України в ЄС - погане рішення. Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні!" - наголосив угорський прем'єр.

Він також додав, що Угорщина вирішила, що 26 із 27 країн-членів ЄС можуть "йти своїм шляхом", проте Будапешт залишається осторонь такого рішення.

Рішення про вступ України на саміті ЄС та позиція Угорщини

На саміті ЄС у Брюсселі сьогодні, 14 грудня, Європейська рада підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку, а також надала Грузії статус кандидата до Євросоюзу.

За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, це "ясний сигнал надії для їхніх народів та нашого континенту".

Перед цим Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, проте проти цього рішення виступає Будапешт.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів потрібно перенести на пів року.

Більш детально про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Саміт ЄСВступ в ЄСВиктор Орбан