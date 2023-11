Саміт у Сан-Франциско. Що пишуть західні ЗМІ про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації The New York Times, The Washington Post, CNN, The Wall Street Journal, Bloomberg, BBC та The Guardian.

The New York Times: майже нічого, окрім обіцянок говорити

Після чотиригодинних переговорів Байден оголосив про дві важливі угоди: про відновлення зв'язків по військовій лінії та боротьбу з потоком фентанілу з Китаю (синтетичний наркотик, з яким пов'язують зростаючу кількість смертей у США через передозування).

Але, за великим рахунком, прогрес незначний, особливо в питаннях, які поставили обидві країни на межу конфлікту. Фактично сторони домовилися продовжити контакти та завжди брати слухавку у кризових ситуаціях.

Байден намагався виявити повагу, Сі Цзіньпін відповів люб'язностями, наголосивши, що "планета Земля досить велика для обох наддержав, вони різні, але мають стояти над відмінностями". Стандартні дипломатичні тонкощі порушила заява президента США, який назвав Сі "диктатором у тому сенсі, що той керує комуністичною країною".

Здебільшого лідери повторювали старі тези про Тайвань. Сі стурбований тим, що майбутні вибори можуть активізувати питання незалежності острова, що є червоною лінією Пекіна. Байден хоче налагодити військові контакти, щоб запобігти конфлікту. Як відреагував Сі, неясно.

Фото: Байден та Сі обмежилися двома угодами (Getty Images)

Також Китай зобов'язався регулювати виробництво прекурсорів фентанілу, але він і раніше брав такі зобов'язання. Обговорювалася технологічна гонка, Сі скаржився на обмеження експорту комп'ютерних чіпів, необхідних для сучасних озброєнь, систем спостереження та штучного інтелекту.

Насправді в Сан-Франциско було менше точок дотику, ніж кілька років тому, коли зустрічі часто призводили до спільних дій. Вчора не обговорювалася тема Північної Кореї, а спроба Байдена переконати Сі допомогти стримати Іран не зустріла негайну згоду.

Очевидно, відбулося коротке обговорення найбільш агресивних дій, таких як перехоплення американських літаків та конфронтація у спірних водах біля Філіппін та у Південно-Китайському морі. На питання Байдена про військову активність біля Тайваню китайський лідер запитав, чому США продовжують озброювати острів і закликав покласти цьому край. Як вважають у NYT, швидше за все Вашингтон збільшить поставки, виходячи з уроків російського вторгнення в Україну.

Байден не кказав про партнерство Китаю з Росією, натомість обговорювалося зростання ядерного арсеналу, але уряд Сі відмовляється вступати в переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, не досягнувши паритету з арсеналами США та Росії.

The Washington Post: Китай побачив у скромних результатах абсолютний успіх

Після зустрічі Сі та Байден демонстрували більше теплоти, ніж роком раніше на Балі. Китайський лідер назвав їхні відносини найважливішими у світі, додавши, що Вашингтон і Пекін мають подавати приклад співпраці між великими державами.

Однак деяка прохолода між ними все ще є. На питання, чи довіряє він Сі, Байден відповів старою приказкою "довіряй, але перевіряй". Незважаючи на розбіжності, обидва мають причину спробувати розморозити стосунки. Президент США давно побоюється, що випадкова помилка може спричинити ескалацію, якої ніхто не хоче. Одночасно Китай прийняв до відома посилення партнерства США з Японією, Австралією, Індією та В'єтнамом, і відчуває з їхнього боку загрозу.

З погляду Китаю, польоти американської військової авіації є зазіханням на його інтереси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. З погляду США, китайські військові останніми перехопленнями вдавалися до дедалі більш ризикованих дій. На вечері з представниками великого бізнесу Сі Цзіньпін простяг руку дружби американському народу, розкритикувавши адміністрацію Байдена за те, що вона називає Пекін стратегічною загрозою.

"Якщо хтось розглядатиме іншу сторону як серйозну геополітичну проблему і загрозу, що зростає, це призведе лише до дезінформованої політики, помилкових дій і небажаних результатів", - заявив він.

За кілька днів до зустрічі китайські держЗМІ виявили тепліший підхід до США, що є помітним відхиленням від нещадної критики. Наприклад, сайт новин Guancha подав зростання кількості пасажирських рейсів як готовність Вашингтона зробити перший крок для відновлення відносин. Приймаючи новий курс, Пекін дає зрозуміти, що частіший діалог зробить співпрацю можливою, незважаючи на конкуренцію.

Окрему публікацію видання WP присвятило реакції китайських медіа. За їхньою версією, зустріч Байдена та Сі мала абсолютний успіх, і зміна настроїв у державних медіа розбурхала соціальні мережі. Так, в одному з популярних постів на платформі Weibo говорилося про те, що "атмосфера між США та Китаєм така, ніби пара у шлюбі за розрахунком неочікувано закохалася". На даний момент пост видалено.

CNN: Сі послав позитивний сигнал, але що буде після слів про диктатора?

Сі Цзіньпін надіслав сигнал про зміну тону Китаю стосовно США. Але чи буде це зрушення міцним у спірних відносинах, залежить від реакцію на фразу Байдена про диктатора. Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін назвав заяву "вкрай хибним та безвідповідальним політичним маневром".

"Слід зазначити, що завжди знайдуться люди із прихованими мотивами, які намагаються підірвати китайсько-американські відносини. Їм це не вдасться", - додав він.

Неясно, чи буде якась подальша реакція. Поки що Китай називає переговори позитивними та всеосяжними. Позитивне висвітлення зустрічі завдало удару по антиамериканській риториці, яка стимулювала зростання китайського націоналізму, а теплий прийом у Сан-Франциско мав вирішальне значення для Сі.

Фото: зустріч у Сан-Франциско пройшла у доброзичливій атмосфері (Getty Images)

Китайський лідер хотів показати своїй внутрішній аудиторії лідерство у міжнародних справах, що його високо цінують у США і що він є рівним Байдену. Прес-конференція міністра закордонних справ Китаю Вана І підкреслила деякі з цих поглядів. За його словами, вчорашня зустріч стала найбільшою подією на світовій арені.

CNN звертає увагу, що навіть у тих областях, де сторони дійшли згоди, залишається тендітний ґрунт. У заяві Китаю про відновлення військових комунікацій говорилося, що вони поновляться "на основі рівності та поваги". Тобто в майбутньому, коли Пекін буде чимось незадоволений, він знову може заявити про припинення діалогу та звинуватити у цьому США. А це підриває основу переговорів. Ймовірно, стосунки не погіршуватимуться наступного року, але навряд чи найближчим часом значно потеплішають.

The Wall Street Journal: Байден і Сі вгамували злобу заради стабілізації

Результати саміту в Сан-Франциско, ймовірно, будуть під тиском через розбіжності з приводу майбутніх виборів на Тайвані та блокування кораблів Філіппін (союзника США) китайським флотом. Обидва лідери також розійшлися в думці щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Хоча Сі вказував на неприпустимість того, щоб США та Китай "поверталися спиною один до одного", він також попередив про рішучу відсіч будь-яким крокам, які загрожують китайським інтересам.

Вашингтон і Пекін опинилися в різних таборах як з приводу війни Росії проти України, так і щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. За словами представника Білого дому, Байден ясно дав зрозуміти, що його непокоїть ситуація з Україною, він проти постачання китайської зброї до Росії, а також просив допомогти переконати Іран відмовитися від кроків, які можуть призвести до ескалації на Близькому Сході. У відповідь Сі вимагав демонстрації підтримки "мирного возз'єднання" Китаю з Тайванем.

Вчорашній саміт, ймовірно, стане останньою особистою зустріччю перед стартом президентської кампанії у США у 2024 році. У ній саме Китай може стати гарячою темою, що посилило відчуття необхідності контактів на найвищому рівні для стабілізації відносин.

Bloomberg: перемог небагато, але перспективи обнадійливі

Джо Байден та Сі Цзіньпін зробили ставку на те, що кілька невеликих перемог зупинять сплеск напруженості між США та Китаєм, який непокоїть сусідні країни та загрожує глобальному економічному зростанню. Очікування від зустрічі були низькими через глибокі розбіжності щодо торгівлі, питань Тайваню та прав людини, і навіть скромні досягнення далися насилу.

"Ми знаходимося в конкурентних відносинах. Але мій обов'язок - зробити їх раціональними та керованими, щоб це не призвело до конфлікту", - зазначив Байден.

Відсутність прогресу з більш важливих питань, таких як обмеження на експорт мікрочіпів, мита або напруженість у Південно-Китайському морі, де були провокаційні інциденти, говорить про те, як багато ще треба зробити. Сі не отримав головного - угод, які допоможуть підтримати економіку, що намагається оговтатися від наслідків пандемії COVID-19. Натомість він безпосередньо звернувся до керівництва американських компаній, прагнучи залучити іноземний капітал.

Слова Байдена, який назвав Сі диктатором, просигналізували про те, що внутрішній тиск у США продовжує впливати на відносини з Китаєм. Наступного року пройдуть вибори, і критика з боку республіканців, які говорять про слабкість Байдена в китайському питанні, дозволяє Сі використовувати його у своїх інтересах. Згідно з опитуваннями, рекордна кількість американців вважає піднесення Китаю загрозою інтересам США.

Сі Цзіньпін не досяг ще однієї важливої мети: не зміг вивести відносини із конкурентного підходу, який продовжує використовувати Байден.

BBC: чотири підсумки зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Видання наводить чотири ключові висновки саміту лідерів США та Китаю в Сан-Франциско.

Загальна позиція щодо клімату. США та Китай - найбільші джерела викидів вуглекислого газу - домовилися боротися зі зміною клімату, але не взяли зобов'язань щодо відмови від викопного палива. Вони погодилися співпрацювати, щоб уповільнити викиди метану, і підтримати глобальні зусилля щодо переходу на відновлювану енергію. На думку експертів, це примітна подія напередодні кліматичної конференції COP28 у Дубаї, яка відбудеться наприкінці листопада.

Обмеження потоків фентанілу. США та Китай домовилися про співпрацю у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Крім того, Пекін пообіцяв вжити заходів щодо хімічних компаній, щоб зупинити потік нелегального фентанілу. Потужний синтетичний опіоїд спричинив смерть близько 75 000 американців минулого року. У той же час, невідомо, як Китай переслідуватиме ці компанії. І, ймовірно, він продовжить використовувати цю карту як інструмент для більш широкої дипломатії.

Фото: від зустрічі не чекали великого прориву, але сам факт діалогу є обнадійливим (Getty Images)

Військовий діалог після напруженого періоду. Зв'язки по військової лінії були перервані після торішнього візиту тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Ще більше відносини погіршилися після того, як ймовірний шпигунський аеростат пролетів над усією континентальною частиною США і був збитий над Атлантикою.

"Під час холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз завжди підтримували зв'язок між військовими, щоб уникнути будь-яких випадковостей або неправильного розуміння намірів, які могли б спровокувати війну між ядерними державами. Те саме має відбутися і у відносинах між Китаєм і США", - каже колишній заступник помічника держсекретаря США Мік Малрой.

Переговори продовжаться. Сам факт зустрічі того, що Байден та Сі потиснули руки, є позитивним знаком та дипломатичним досягненням. Якщо у них вийде підтримувати зв'язок, це можна вважати успіхом.

The Guardian: позиції щодо Тайваню не зблизилися

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна анітрохи не наблизили США та Китай до вирішення питання Тайваню. Китайський лідер на зустрічі назвав його потенційно найнебезпечнішим у відносинах між наддержавами.

"Американська сторона має припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю. Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити", - заявив Сі, згідно з повідомленням китайського МЗС.

За словами одного з високопосадовців, на цій зустрічі було набагато більше взаємних поступок, ніж минулого року на Балі. "Вони сиділи на відстані лише шести-семи футів (близько двох метрів, - ред.), і могли б простягнути руку через стіл. Можна було бачити вираз обличчя людини навпроти. Байден не завдавав ударів, він був поважним, але дуже ясним", - додав чиновник.

Ще один представник Білого дому підкреслив, що Сі дав зрозуміти, що, безумовно, зацікавлений у стабілізації відносин, показав глибоке знання дебатів з китайського питання в США та був дуже чутливим до деяких із цих дискусій. Зокрема, він бачив повідомлення про нібито плани Китаю здійснити військові дії щодо Тайваню у 2023 році і висловив роздратування, наполягаючи, що таких планів не було.

Закріпити домовленість про військові контакти доведеться вже найближчим часом. Упродовж наступних кількох тижнів міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться зі своїм китайським колегою. Вони займатимуться оперативними питаннями, питаннями воєнної практики, а також налагодженням взаємодії на рівні капітанів кораблів та інших офіцерів.

Що стосується майбутніх дискусій про штучний інтелект, переговори стосувалися механізмів ранньої стадії та далекі від будь-яких спільних декларацій. Водночас Байден визнав, що не досяг угоди про подальшу долю громадян США, які були затримані або зіткнулися із забороною на виїзд з Китаю.