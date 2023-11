Саммит в Сан-Франциско. Что пишут западные СМИ о встрече Байдена и Си Цзиньпина

При подготовке материала использовались: публикации The New York Times, The Washington Post, CNN, The Wall Street Journal, Bloomberg, BBC и The Guardian.

The New York Times: почти ничего, кроме обещаний говорить

После четырехчасовых переговоров Байден объявил о двух важных соглашениях: о восстановлении связей по военной линии и борьбе с потоком фентанила из Китая (синтетический наркотик, с которым связывают растущее число смертей в США из-за передозировок).

Но, по большому счету прогресс, незначительный, особенно в вопросах, которые поставили обе страны на грань конфликта. Фактически стороны договорились продолжить контакты и всегда брать трубку в кризисных ситуациях.

Байден старался проявить уважение, Си Цзиньпин ответил любезностями, подчеркнув, что "планета Земля достаточно велика для обеих сверхдержав, они разные, но должны стоять над различиями". Стандартные дипломатические тонкости нарушило заявление президента США, который назвал Си "диктатором в том смысле, что тот руководит коммунистической страной".

В основном лидеры повторяли старые тезисы о Тайване. Си обеспокоен тем, что будущие выборы могут активизировать вопрос независимости острова, что является красной линией для Пекина. Байден хочет наладить военные контакты, чтобы предотвратить конфликт. Как отреагировал Си, неясно.

Фото: Байден и Си ограничились двумя соглашениями (Getty Images)

Также Китай обязался регулировать производство прекурсоров фентанила, но он и раньше брал подобные обязательства. Обсуждалась технологическая гонка, Си жаловался на ограничение экспорта компьютерных чипов, необходимых для современных вооружений, систем наблюдения и искусственного интеллекта.

На самом деле в Сан-Франциско было меньше точек соприкосновения, чем всего несколько лет назад, когда встречи часто приводили к совместным действиям. Вчера не обсуждалась тема Северной Кореи, а попытка Байдена убедить Си помочь умерить Иран не встретила немедленное согласие.

Очевидно, состоялось краткое обсуждение наиболее агрессивных действий, таких как перехваты американских самолетов и конфронтация в спорных водах возле Филиппин и в Южно-Китайском море. На вопрос Байдена о военной активности возле Тайваня китайский лидер спросил, почему США продолжают вооружать остров и призвал положить этому конец. Как полагают в NYT, скорее всего, Вашингтон увеличтт поставки, исходя из уроков российского вторжения в Украину.

Байден не говорил о партнерстве Китая с Россией, вместо этого обсуждался рост ядерного арсенала, но правительство Си отказывается вступать в переговоры по контролю над ядерным вооружением, не достигнув паритета с арсеналами США и России.

The Washington Post: Китай увидел в скромных результатах абсолютный успех

После встречи Си и Байден демонстрировали больше теплоты, нежели годом ранее на Бали. Китайский лидер назвал их отношения самыми важными в мире, добавив, что Вашингтон и Пекин должны подавать пример сотрудничества между крупными державами.

Однако некоторая прохлада между ними все еще есть. На вопрос, доверяет ли он Си, Байден ответил старой поговоркой "доверяй, но проверяй". Несмотря на разногласия, у обоих есть причина попытаться разморозить отношения. Президент США давно опасается, что случайная ошибка может привести к эскалации, которой никто не хочет. Одновременно Китай принял к сведению усиление партнерства США с Японией, Австралией, Индией и Вьетнамом, и чувствует с их стороны угрозу.

С точки зрения Китая, полеты американской военной авиации являются посягательством на его интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С точки зрения США, китайские военные последними перехватами прибегали к все более рискованным действиям. На ужине с представителями крупного бизнеса Си Цзиньпин протянул руку дружбы американскому народу, раскритиковав администрацию Байдена за то, что она называет Пекин стратегической угрозой.

"Если кто-то будет рассматривать другую сторону как серьезную геополитическую проблему и растущую угрозу, это приведет лишь к дезинформированной политике, ошибочным действиям и нежелательным результатам", - заявил он.

За несколько дней до встречи китайские госСМИ проявили более теплый подход к США, что является заметным отклонением от беспощадной критики. Например, новостной сайт Guancha подал рост количества пассажирских рейсов как готовность Вашингтона сделать первый шаг для восстановления отношений. Принимая новый курс, Пекин дает понять, что более частый диалог сделает сотрудничество возможным, несмотря на конкуренцию.

Отдельную публикацию издание WP посвятило реакции китайских медиа. По их версии, встреча Байдена и Си имела абсолютный успех, и смена настроений в государственных медиа взбудоражила социальные сети. Так, в одном из популярных постов на платформе Weibo говорилось о том, что "атмосфера между США и Китаем такова, будто пара в браке по расчету неожиданно влюбилась". На данный момент пост удален.

CNN: Си послал позитивный сигнал, но что будет после слов о диктаторе?

Си Цзиньпин послал сигнал об изменении тона Китая по отношению к США. Но будет ли этот сдвиг прочным в спорных отношениях, зависит от реакции на фразу Байдена о диктаторе. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвал заявление "крайне ошибочным и безответственным политическим маневром".

"Следует отметить, что всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, пытающиеся подорвать китайско-американские отношения. Им это не удастся", - добавил он.

Неясно, последует ли какая-либо дальнейшая реакция. Пока Китай называет переговоры позитивными и всеобъемлющими. Позитивное освещение встречи нанесло удар по антиамериканской риторике, которая стимулировала рост китайского национализма, а теплый прием в Сан-Франциско имел решающее значение для Си.

Фото: встреча в Сан-Франциско прошла в дружелюбной атмосфере (Getty Images)

Китайский лидер хотел показать своей внутренней аудитории лидерство в международных делах, что его высоко ценят в США и что он является равным Байдену. Пресс-конференция министра иностранных дел Китая Вана И подчеркнула некоторые из этих взглядов. По его словам, вчерашняя встреча стала крупнейшим событием на мировой арене.

CNN обращает внимание, что даже в тех областях, где стороны пришли к согласию, остается хрупкая почва. В заявлении Китая о восстановлении военных коммуникаций говорилось, что они возобновятся "на основе равенства и уважения". То есть в будущем, когда Пекин будет чем-либо недоволен, он снова может заявить о прекращении диалога и обвинить в этом США. А это подрывает основу переговоров. Вероятно, отношения не будут ухудшаться в следующем году, но вряд ли в ближайшее время значительно потеплеют.

The Wall Street Journal: Байден и Си усмирили злобу ради стабилизации

Результаты саммита в Сан-Франциско, вероятно, окажутся под давлением из-за разногласий по поводу предстоящих выборов на Тайване и блокирования кораблей Филиппин (союзника США) китайским флотом. Оба лидера также разошлись во мнению по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Хотя Си указывал на недопустимость того, чтобы США и Китай "повернулись спиной друг к другу", он также предупредил о решительном отпоре любым шагам, которые несут угрозу китайским интересам.

Вашингтон и Пекин оказались в разных лагерях как поводу войны России против Украины, так и по конфликту между Израилем и ХАМАС. По словам представителя Белого дома, Байден ясно дал понять, что его беспокоит ситуация с Украиной, он против поставок китайского оружия России, а также просил помочь убедить Иран отказаться от шагов, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке. В ответ Си требовал демонстрации поддержки "мирного воссоединения" Китая с Тайванем.

Вчерашний саммит, вероятно, станет последней личной встречей перед стартом президентской кампанией в США в 2024 году. В ней именно Китай может стать горячей темой, что усилило ощущение необходимости контактов на высшем уровне для стабилизации отношений.

Bloomberg: побед немного, но перспективы обнадеживающие

Джо Байден и Си Цзиньпин сделали ставку на то, что несколько небольших побед остановят всплеск напряженности между США и Китаем, который беспокоит соседние страны и угрожает глобальному экономическому росту. Ожидания от встречи были низкими из-за глубоких разногласий по торговле, вопросам Тайваня и прав человека, и даже скромные достижения дались с большим трудом.

"Мы находимся в конкурентных отношениях. Но моя обязанность - сделать их рациональными и управляемыми, чтобы это не привело к конфликту", - отметил Байден.

Отсутствие прогресса по более важным вопросам, таким как ограничение на экспорт микрочипов, пошлины или напряженность в Южно-Китайском море, где были провокационные инциденты, говорит о том, как много еще предстоит сделать. Си не получил главного - сделок, которые помогут поддержать экономику, пытающуюся оправиться от последствий пандемии COVID-19. Вместо этого он напрямую обратился к руководству американских компаний, стремясь привлечь иностранный капитал.

Слова Байдена, который назвал Си диктатором, просигнализировали о том, что внутреннее давление в США продолжает влиять на отношения с Китаем. В следующем году пройдут выборы, и критика со стороны республиканцев, которые говорят о слабости Байдена в китайском вопросе, позволяет Си использовать его в своих интересах. Согласно опросам, рекордное количество американцев считают подъем Китая угрозой интересам США.

Си Цзиньпин не достиг еще одной важной цели: не смог вывести отношения из конкурентного подхода, который продолжает использовать Байден.

BBC: четыре итога встречи Байдена и Си Цзиньпина

Издание приводит четыре ключевых вывода саммита лидеров США и Китая в Сан-Франциско.

Общая позиция по климату. США и Китай - крупнейшие источники выбросов углекислого газа - договорились бороться с изменением климата, но не взяли обязательств по отказу от ископаемого топлива. Они согласились сотрудничать, чтобы замедлить выбросы метана, и поддержать глобальные усилия по переходу на возобновляемую энергию. По мнению экспертов, это примечательное событие в преддверии климатической конференции COP28 в Дубае, которая пройдет в конце ноября.

Ограничение потоков фентанила. США и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, Пекин пообещал принять меры в отношении химических компаний, чтобы остановить поток нелегального фентанила. Мощный синтетический опиоид привел к смерти около 75 000 американцев в прошлом году. В то же время неизвестно, как Китай будет преследовать эти компании. И, вероятно, он продолжит использовать эту карту в качестве инструмента для более широкой дипломатии.

Фото: от встречи не ждали большого прорыва, но сам факт диалога является обнадеживающим (Getty Images)

Военный диалог после напряженного периода. Связи по военной линии были прерваны после прошлогоднего визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Еще больше отношения ухудшились после того, как предполагаемый шпионский аэростат пролетел над всей континентальной частью США и был сбит над Атлантикой.

"Во время холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз всегда поддерживали связь между военными, чтобы избежать каких-либо случайностей или неправильного понимания намерений, которые могли бы спровоцировать войну между ядерными державами. То же самое должно произойти и в отношениях между Китаем и США", - говорит бывший заместитель помощника госсекретаря США Мик Малрой.

Переговоры продолжатся. Сам факт встречи того, что Байден и Си пожали руки, является положительным знаком и дипломатическим достижением. Если у них получится поддерживать связь, это уже можно считать успехом.

The Guardian: позиции по Тайваню не сблизились

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина ничуть не приблизили США и Китай к решению вопроса Тайваня. Китайский лидер на встрече назвал его потенциально наиболее опасным в отношениях между сверхдержавами.

"Американская сторона должна… прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить", - заявил Си, согласно сообщению китайского МИД.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, на этой встрече было гораздо больше взаимных уступок, чем в прошлом году на Бали. "Они сидели на расстоянии всего шести-семи футов (около двух метров, - ред.), и могли бы протянуть руку через стол. Можно было видеть выражение лица человека напротив. Байден не наносил ударов, он был уважительным, но очень ясным", - добавил чиновник.

Еще один представитель Белого дома подчеркнул, что Си дал понять, что, безусловно, заинтересован в стабилизации отношений, показал глубокое знание дебатов по китайскому вопросу в США и был весьма чувствительным к некоторым из этих дискуссий. В частности, он видел сообщения о якобы планах Китая предпринять военные действия в отношении Тайваня в 2023 году и выразил раздражения, настаивая, что таких планов не было.

Закрепить договоренность о военных контактах предстоит уже в ближайшее время. В течение следующих нескольких недель министр обороны США Ллойд Остин встретится со своим китайским коллегой. Они будут заниматься оперативными вопросами, вопросами военной практики, а также налаживанием взаимодействия на уровне капитанов кораблей и других офицеров.

Что касается предстоящих дискуссий об искусственном интеллекте, переговоры касались механизмов ранней стадии и далеки от каких-либо совместных деклараций. В то же время Байден признал, что не достиг соглашения о дальнейшей судьбе граждан США, задержанных или столкнувшихся с запретом на выезд из Китая.