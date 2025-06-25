Саміт НАТО затвердив плани збільшити оборонні витрати на сотні мільярдів доларів

Лідери країн НАТО під час саміту в Гаазі зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Таку вимогу висував президент США Дональд Трамп.
Як передає РБК-Україна, про це сказано в підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі.
Новий цільовий показник оборонних витрат, який має бути досягнутий протягом наступних 10 років, являє собою стрибок на сотні мільярдів доларів на рік. Раніше країни НАТО повинні були витрачати на оборону 2% ВВП.
При цьому тепер країни витрачатимуть 3,5% ВВП на основні потреби оборони, як-от війська та озброєння, і 1,5% на ширші заходи, пов'язані з обороною, як-от кібербезпека, захист трубопроводів і адаптація доріг і мостів для руху важких військових транспортних засобів.
Підсумкову заяву саміту підтримали всі країни-члени Альянсу. Водночас Іспанія заявила, що не потребує досягнення такого високого рівня витрат на оборону і може виконати свої зобов'язання, витративши набагато менше.
Зокрема, раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявляла, що 2% ВВП на оборонні витрати достатньо.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон.
На тлі згоди країн Європи на такий цільовий показник очільник Пентагону Піт Хегсет уже визнав, що вони "активізувалися".
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