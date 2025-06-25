Саміт НАТО затвердив плани збільшити оборонні витрати на сотні мільярдів доларів

Новий цільовий показник оборонних витрат, який має бути досягнутий протягом наступних 10 років, являє собою стрибок на сотні мільярдів доларів на рік. Раніше країни НАТО повинні були витрачати на оборону 2% ВВП.

При цьому тепер країни витрачатимуть 3,5% ВВП на основні потреби оборони, як-от війська та озброєння, і 1,5% на ширші заходи, пов'язані з обороною, як-от кібербезпека, захист трубопроводів і адаптація доріг і мостів для руху важких військових транспортних засобів.

Підсумкову заяву саміту підтримали всі країни-члени Альянсу. Водночас Іспанія заявила, що не потребує досягнення такого високого рівня витрат на оборону і може виконати свої зобов'язання, витративши набагато менше.

Зокрема, раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявляла, що 2% ВВП на оборонні витрати достатньо.