Саміт НАТО буде сфокусований на "дорожній карті" вступу України до Альянсу, - Блінкен

За словами голови Державного департаменту США, він обговорив із французьким колегою саміт НАТО та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Він нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

"Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу (у Вашингтоні - ред.), дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", - наголосив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.