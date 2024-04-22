Саміт миру. Яку країну Україна обрала для першої зустрічі лідерів

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Саміт миру пройде у Швейцарії

Ще у січні цього року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що саміт миру на рівні лідерів держав пройде у Швейцарії. Тоді ж глава української держави розповідав про початок підготовки заходу.

За словами Зеленського, така зустріч визначить, що війна Росії проти України має завершитися лише за справедливим сценарієм - з урахуванням Статуту ООН та міжнародного права.

Такий анонс президент зробив після того, як у Швейцарії відбулася зустріч щодо формули миру на рівні радників голыв держав. Усього подібних зустрічей вже було чотири.

На початку квітня Федеральна рада Швейцарії (уряд) розкрила більш докладні деталі про місце та дату проведення саміту. За інформацією влади, зустріч на рівні лідерів проведуть 15-16 червня на швейцарському курорті. Бюргеншток. Він розташований біля озера Люцерн.

Чим відомий Бюргеншток

Зазначимо, що Бюргеншток - це гора у Швейцарії (1115 м над рівнем моря). На цій горі знаходиться однойменний курорт.

Бюргеншток став не лише відомим курортом, а й місцем, де ухвалювалися важливі політичні рішення.

Зокрема, на початку 2002 року сторони, які були залучені до громадянської війни в Південному Судані, підписали в Бюргенштоку угоду про припинення вогню. Підписанню угоди сприяли Швейцарія та США.

Також у 2004 році у Бюргенштоку Швейцарія організовувала конференцію з Кіпрського врегулювання. У ході заходу турецькі та грецькі кіпріоти обговорювали питання членства Кіпру в ЄС. Країна стала частиною блоку в тому ж 2004 році.

Проведення Глобального саміту миру

Нагадаємо, Україна цього року разом із Швейцарією проведе перший саміт миру на рівні лідерів голів держав. Планується, щоб у зустрічі взяли участь не лише союзники Києва, а й якомога більша кількість країн - у тому числі такі впливові, як Китай, Індія і не тільки.

Планується, що під час зустрічі учасники обговорять реалізацію пунктів української формули миру , яка спрямована на справедливе завершення війни з Росією.