У Самарській області кажуть про атаку дронів на підприємство, що виробляє вибухівку

"Сьогодні рано-вранці ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська", - йдеться в публікації чиновника в Telegram-каналі..

Він стверджує, що внаслідок повітряної атаки "пошкоджень та постраждалих немає".

Також губернатор Самарської області звітує, що начебто був ліквідований один безпілотник.

Розташування міста Чапаєвськ Самарської області на карті (фото: скрін google.com/maps)

До слова, відстань від Чапаєвська до кордону з Україною складає майже 890 км.

Додамо, що в заяві Міністерства оборони РФ вранці також розповідається, що в цьому регіоні було ліквідовано 1 БЛПА, а загалом дронові атаки були у восьми російських областях.

Зазначимо, що за даними моніторингових груп, у Самарській області в Чапаєвську могла бути дронова атака на АТ "Промсинтез". Це підприємство вважають одним з ключових виробників промислових вибухових речовин у РФ.

В Telegram-каналі Exilenova+ оприлюднили кадри з вибухами в цьому регіоні, та теж розповіли, що ціллю ударів БПЛА міг бути саме цей об'єкт.

За даними з відкритих джерел АТ "Промсинтез" є "наступником" Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин. На даному об'єкті "технологічні процеси отримання промислових вибухових речовин автоматизовані, особливо небезпечні операції проводяться без присутності технологічного персоналу".

"На підприємстві ведеться велика робота щодо розширення номенклатури продукції", - йдеться в публікації ресурсу.