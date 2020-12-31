С салютами и песнями: какие страны уже встретили Новый год

Страны мира уже начали встречать 2021 год. Как проходило празднование Нового года читайте в материале РБК-Украина.

Кто встретил 2021 первым

Жители государства Кирибати, расположенного на острове Рождества в Тихом океане, уже встретили Новый год. Они отметили начало 2021 года в 12:00 по киевскому времени.

Также одними из первых Новый год встретили жители Самоа - государства, которое находится в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

После них Новый год встретили жители Новой Зеландии.

Масштабный салют в Сиднее

В 15:00 по киевскому времени жители южной части Австралии встретили 2021-й год. Это событие сопровождалось традиционным ежегодным салютом в Сиднее.

Где уже живут в 2021 году

Новый год уже успели встретить жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии. Он расположен примерно на 800 км восточнее основной территории страны. Чатем находится в отдельном часовом поясе.

Среди первых в новом году - островное государство Тонга.

В 14:00 по киевскому времени Новый год начали отмечать жители России. В частности, на Камчатке.

После них 2021 год встретили в Японии, Южной и Северной Кореях, а также в Китае.

Кто встретит Новый год следующим

В 19:00 по киевскому времени Новый год встретит Индонезия, после праздник начнется в Бангладеше и Шри-Ланке.

В 20:15 встречать Новый год начнут жители Непала, а в 20:30 - Индии. В 21:00 Новый год начнется в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане.

В 21:30 праздник доберется до Афганистана, а в 22:00 - в Армению, Азербайджан и Грузию.

Одновременно с Украиной Новый год отметят Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Великобритания и Португалия входят в 2021 год через два часа после Киева.

В 4:00 1 января по киевскому времени Новый год отметят в Бразилии. Канада встретит Новый год в 5:30 по киевскому времени, а в 7:00 - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Напомним, для празднования Нового года в Киеве доступны почти 10 новогодних локаций. Они будут работать до середины января. В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на два часа дольше, но возможно закрытие центральных станций.