Салливан сообщил о новых дипломатических шагах США в переговорах с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией. Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Салливана телеканалу CBS .

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", - заявил Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности повторил, что США готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.

"Если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом", - добавил он.