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"Сакраменто" офіційно підписав MVP бакетбольної Євроліги

Фото: Саша Везенков гратиме в НБА у сезоні 2023/24 (facebook.com/olympiacosbc)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард збірної Болгарії Саша Везенков продовжить кар'єру в Національній баскетбольній асоціації. Він захищатиме кольори "Сакраменто Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Зірка "Олімпіакоса" нарешті виступатиме за океаном. На олівець представників асоціації він потрапив давно, а на драфті-2017 "Бруклін" обрав болгарина під 57-м номером.

Везенков підписав контракт на 3 роки. Орієнтовна зарплата форварда складе 19,975 млн доларів. Права на MVP Євроліги за підсумками сезону 2022/23 перейшли до "Кінгз" торік, коли вони віддали "Клівленду" 49-й пік драфту. Натомість "Кавальєрс" отримали Везенкова 2,5 роки тому в результаті обміну за участі Хардена.

Середні цифри 27-річного болгарина в останній Євролізі – 17.6 очок, 6.8 підбирань, 1.9 асистів і 0.9 перехоплень за 29 хвилин на паркеті. Статистика в чемпіонаті Греції схожа – 16.7 пунктів, 5.7 підбирань, 2 передачі та 1 перехоплення у середньому за майже 24 хвилини в грі.

Хто такий Александар (Саша) Везенков

Уродженець Нікосії, провів дитинство та зробив перші кроки в баскетболі на Кіпрі. Грав за молодіжний склад місцевого АПОЕЛа.

На професіональному рівні дебютував у складі "Аріса" з грецьких Салонік. Далі три сезони провів за іспанську "Барселону", а в 2018 році перебрався до "Олімпіакоса". Поступово став лідером пірейців, а за підсумками Фіналу чотирьох Євроліги-2023 був визнаний Найціннішим гравцем турніру.

Має громадянства Кіпру, Болгарії та Греції. Сам ідентифікує себе греком, але з юнацького рівня захищає кольори батьківщини батька – Болгарії.

До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.

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