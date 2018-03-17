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Садовый: "Самопомич" примет активное участие в президентских и парламентских выборах

НовостиПолитика    17.03.2018 - 15:57
Фото: Андрей Садовый (24tv.ua)
Фото: Андрей Садовый (24tv.ua)

Садовый назвал первоочередные задачи "Самопомочи"

Лидер партии Андрей Садовый призвал членов партии "Самопомич" быть готовыми к "турбуленции" и отметил первоочередные задачи политической силы. Об этом он сказал во время выступления на XIV съезде "Объединения "Самопомич", передает канал 24.

"Украинцы, смущенные неожиданным независимостью в 91-м году, ослепленные вожделенными национальными символами, измученные последующими экономическими проблемами просто не заметили, как у них украли то, что должно им принадлежать – страну. Они проснулись только тогда, когда оказались на грани жизни и смерти", – сказал Садовый.

Главным вызовом политической силы он назвал вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка и деградации: "Мы должны вернуть украденную страну людям! Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, массово покидающих Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее".

Фото: сьезд "Самопомочи" (24tv.ua)

Лидер партии отметил, что цель "Самопомочи" – успешное и справедливое государство. "Будут ли у нас союзники в этом деле? На нашем логотипе есть слово "объединение". Мы не закрытый клуб и декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка – это общие с нами ценности. Если они есть и они настоящие – мы готовы к совместной работе", – сказал Садовый.

В то же время настоящими союзниками он назвал граждан Украины – всех тех, кому по праву должна принадлежать Украина.

"Это их интересы мы представляем. Хотя я понимаю, что не всем сумеем донести эти идеи и убедить в искренности наших намерений. Сопротивление и противодействие будут чрезвычайными", – отметил Садовый.

Он сообщил, что партия будет принимать активное участие в президентских и парламентских выборах: "Мы обязаны донести наши идеи максимальному количеству людей. И мы обязаны побеждать".

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Теги: Андрей Садовый, Самопомич, выборы
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