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Садовий: "Самопоміч" візьме активну участь у президентських і парламентських виборах

НовиниПолітика    17.03.2018 - 15:57
Фото: Андрій Садовий (24tv.ua)
Фото: Андрій Садовий (24tv.ua)

Садовий назвав першочергові завдання "Самопомочі"

Лідер партії Андрій Садовий закликав членів партії "Самопоміч" бути готовими до "турбуленції" і зазначив першочергові завдання політичної сили. Про це він сказав під час виступу на XIV з'їзді "Об'єднання "Самопоміч", передає канал 24.

"Українці, збентежені несподіваною незалежністю в 91-му році, засліплені жаданими національними символами, змучені подальшими економічними проблемами просто не помітили, як у них вкрали те, що їм повинно належати – країну. Вони прокинулися тільки тоді, коли опинилися на межі життя і смерті", – сказав Садовий.

Головним викликом політичної сили він назвав виведення найбіднішої країни Європи з глибокого занепаду і деградації: "Ми повинні повернути вкрадену країну людям! Зупинити відтік талановитих і працьовитих громадян, які масово покидають Україну. Переконати молодь повірити в те, що саме тут, на цій землі вони можуть побудувати своє майбутнє".

Фото: з'їзд "Самопомочі" (24tv.ua)

Лідер партії зазначив, що мета "Самопомочі" – успішна і справедлива держава. "Будуть у нас союзники в цій справі? На нашому логотипі є слово "об'єднання". Ми не закритий клуб і декларуємо готовність до співпраці і координації дій. Єдина передумова – це спільні з нами цінності. Якщо вони є і вони справжні – ми готові до спільної роботи", – сказав Садовий.

У той же час справжніми союзниками він назвав громадян України – всіх тих, кому по праву повинна належати Україна.

"Це їх ми представляємо інтереси. Хоча я розумію, що не всім вдасться донести ці ідеї й переконати в щирості наших намірів. Опір і протидія будуть надзвичайними", – зазначив Садовий.

Він повідомив, що партія буде брати активну участь у президентських і парламентських виборах: "Ми зобов'язані донести наші ідеї максимальній кількості людей. І ми зобов'язані перемагати".

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Теги: Андрій Садовий, Самопоміч, выборы
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