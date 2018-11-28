Садовый привел Львов к экологической катастрофе, - эксперты

Фото: пресс-конференция (из открытых источников)

Городские власти Львова не услышали предложения специалистов-экологов

Человеческих жертв и экологической катастрофы во Львовской области в 2016 году удалось бы избежать, если бы городские власти Львова услышали предложения специалистов-экологов по привлечению иностранных инвестиций для строительства мусороперерабатывающего завода и рекультивации свалок. Об этом 27 ноября на пресс-конференции заявил председатель общественной организации "Совет по экологической безопасности", экс-председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.

Как оказалось, специалисты "Совета по экологической безопасности" обращались к городским властям Львова с предложениями привлечения инвестиций финского инвестиционного фонда для построения мусороперерабатывающего завода и рекультивации свалок еще в 2014 году. Но экологи заявили, что их не услышали.

Орехов отметил, что именно коррумпированность городских властей поставила под угрозу экологическую безопасность жителей Львова.

"Без преодоления коррупции невозможно обеспечить устойчивое развитие общества. И вот вам пример, как коррупция угрожает качеству жизни граждан. Городской председатель Львова Садовый привел город к экологической катастрофе. Из-за коррумпированного чиновника получили ущерб жители всей Львовской области. Считаю, что виновные должны быть привлечены к ответственности за тех людей, которые погибли в мае 2016 года", - отметил Сергей Орехов.

28 мая 2016 года загорелась Грибовицкая свалка под Львовом. Мусорная гора треснула и от нее откололась глыба объемом около 100 тыс. кубометров мусора, которая упала на пожарных, тушивших пожар.

Как отмечают "Украинские новости", на следующий день удалось достать из-под завалов тела спасателей 28-летнего Богдана Юнка, 29-летнего Юрия Рудого и 33-летнего Андрея Вненкевича. Тело эколога с ЛКП "Збыранка" Александра Бутина так и не нашли. Дело о служебной халатности должностных лиц Львовского городского совета Генеральная прокуратура в марте 2017 передала в Тернопольскую прокуратуру.

По словам первого заместителя прокурора Львовской области Александра Русецкого, это случилось из-за появления в СМИ обвинений в необъективного расследования дела. Тогда же представитель прокуратуры выразил убеждение, что до конца 2017 года можно ожидать судебные приговоры, которые установят виновных в Грибовицкой трагедии. Однако, несмотря на это, Садового не привлекли к ответственности за ситуацию, которая привела к гибели людей и экологической катастрофе.