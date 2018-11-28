Садовий привів Львів до екологічної катастрофи, - експерти

Фото: прес-концеренція (з відкритих джерел)

Міська влада Львова не почула пропозиції фахівців-екологів

Людських жертв і екологічної катастрофи у Львівській області в 2016 році вдалося б уникнути, якби міська влада Львова почула пропозиції фахівців-екологів щодо залучення іноземних інвестицій для будівництва сміттєпереробного заводу та рекультивації звалищ. Про це 27 листопада на прес-конференції заявив голова громадської організації "Рада з екологічної безпеки", екс-голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

Як виявилося, фахівці "Ради з екологічної безпеки" зверталися до міської влади Львова з пропозиціями залучення інвестицій фінської інвестиційного фонду для побудови сміттєпереробного заводу та рекультивації звалищ ще в 2014 році. Але екологи заявили, що їх не почули.

Орєхов зазначив, що саме корумпованість міської влади поставила під загрозу екологічну безпеку жителів Львова.

"Без подолання корупції неможливо забезпечити сталий розвиток суспільства. І ось вам приклад, як корупція загрожує якості життя громадян. Міський голова Львова Садовий привів місто до екологічної катастрофи. Через корумпованого чиновника отримали збиток жителі всієї Львівської області. Вважаю, що винні мають бути притягнуті до відповідальності за тих людей, які загинули у травні 2016 року", - зазначив Сергій Орєхов.

28 травня 2016 року загорілося Грибовицьке сміттєзвалище під Львовом. Сміттєва гора тріснула і від неї відкололася брила об'ємом близько 100 тис. кубометрів сміття, яка впала на пожежників, які гасили пожежу.

Як зазначають "Українські новини", на наступний день вдалося дістати з-під завалів тіла рятувальників 28-річного Богдана Юнка, 29-річного Юрія Рудого та 33-річного Андрія Вненкевича. Тіло еколога з ЛКП "Збыранка" Олександра Бутина так і не знайшли. Справу про службову недбалість посадових осіб Львівської міської ради, Генеральна прокуратура в березні 2017 передала в Тернопільську прокуратуру.

За словами першого заступника прокурора Львівської області Олександра Русецького, це сталося через появу в ЗМІ звинувачень в необ'єктивному розслідуванні справи. Тоді ж представник прокуратури висловив переконання, що до кінця 2017 року можна очікувати судові вироки, які встановлять винних у Грибовицькій трагедії. Однак, незважаючи на це, Садового не притягнули до відповідальності за ситуацію, яка призвела до загибелі людей і екологічної катастрофи.