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Садовой: Если ракета упадет на территории ЕС, как вы будете действовать?

Новина українською →
Львов, Воскресенье 13 марта 2022 22:57
Садовой: Если ракета упадет на территории ЕС, как вы будете действовать? Фото: Андрей Садовой (справа) (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Владислав Красинский, Антон Федорцив

Мэр Львова Андрей Садовой поделился деталями своих контактов с зарубежными коллегами относительно более решительной поддержки Украины в противостоянии с Россией после атаки на Яворивский полигон.

Об этом львовский градоначальник Андрей Садовой рассказал в интервью РБК-Украина.

Львовский городской голова признался, что прямо спросил европейцев о возможной реакции и последующих действиях на потенциальное падение ракеты на территории Европейского Союза.

"Будете вступать в войну? Или вы сегодня будете иметь разум передать нам достаточное количество вооружения, противоракетные системы, чтобы мы могли эти ракеты перехватывать. Потому что когда она упадет на вашей территории – вы не будете знать, что делать. До них начинает доходить", – заявил Садовой.

По его словам, европейские политики имеют ложное представление о далекой войне, а она в действительности на границе. Вместе с тем Садовой уверен, что со временем они полностью осознают ситуацию. Однако упрекнул партнеров за то, что каждый час промедления стоит Украине сотню невинных жизней.

"Сегодня все должны удвоить свои усилия, чтобы Запад понял: чем быстрее мы выдавим врага с нашей земли, тем быстрее будет мир. Мы их спасаем, сегодня мы боремся за свободу всех людей, которые хотят быть свободными и независимыми", – резюмировал Садовой.

Напомним, что Яворивский полигон был атакован с акватории Черного и Азовского морей и привел к гибели 35 украинцев.

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