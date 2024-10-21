Садовий про форум російської опозиції у Львові: це була провокація

Форум російської опозиції, який провели у передмісті Львова, був провокацією. Про наміри провести такий захід не попереджали місцева влада.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Я дивлюся інформацію, що у Львові проходить якийсь форум, я, звичайно, публічно висловив свою позицію. Я вважаю, що це ганьба, що це провокація. Я розумію, що, напевно, це робилося якимись службами, якісь були завдання", - заявив Садовий, коментуючи форум російської опозиції.

Мер уточнив, що про такий форум не попереджали ані керівника обласної військової адміністрації, ані його самого.

За його словами, росіян "таємно привезли" до Львова з охороною. І це, ймовірно, була несвідома провокація.