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Садовий про форум російської опозиції у Львові: це була провокація

Львів, Понеділок 21 жовтня 2024 19:58
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Садовий про форум російської опозиції у Львові: це була провокація Фото: Андрій Садовий, мер Львова (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Форум російської опозиції, який провели у передмісті Львова, був провокацією. Про наміри провести такий захід не попереджали місцева влада.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Я дивлюся інформацію, що у Львові проходить якийсь форум, я, звичайно, публічно висловив свою позицію. Я вважаю, що це ганьба, що це провокація. Я розумію, що, напевно, це робилося якимись службами, якісь були завдання", - заявив Садовий, коментуючи форум російської опозиції.

Мер уточнив, що про такий форум не попереджали ані керівника обласної військової адміністрації, ані його самого.

За його словами, росіян "таємно привезли" до Львова з охороною. І це, ймовірно, була несвідома провокація.

Форум російської опозиції

Нагадаємо, у травні цього року у передмісті Львова представники російської опозиції організували форум.

У ньому також брали участь радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк та нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда. Організацією заходу займалося Головне розвідувальне управління Міноборони України.

Нагадаємо, раніше Подоляк запевняв, що російської опозиції не існує, є лише російський дисидентський рух.

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Андрій Садовий Російська Федерація Львів
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