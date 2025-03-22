У Садибі Зеленських ведуться роботи з консервації будівлі від подальших руйнувань, - ДОКС

21 березні власник Садиби Зеленських за дозволом суду і під контролем поліції розпочав роботи з консервації будівлі від зовнішнього впливу та руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС) столичної мері.

"Департамент охорони культурної спадщини повідомляє, що 21 березня власником були розпочаті роботи на Садибі Зеленського, спрямовані на консервацію залишків садиби для захисту від зовнішнього впливу та руйнувань. За інформацією власника будівлі, 12 березня 2025 Шевченківський районний суд міста Києва частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі. ДОКС наголошує, що будь-які спроби перешкоджати процесу відновлення пам’ятки або маніпулювати ситуацією є неприйнятними", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

За інформацією департаменту, суд дозволив проведення наступних робіт:

прибирання тротуару від будівельного сміття шляхом його переміщення в межі фундаменту будівлі;

складування в межах фундаменту залишків будівлі, облаштування тимчасового накриття для захисту та збереження залишків будівлі від впливу опадів, вітру та температурних змін;

облаштування тимчасових конструкцій для утримання частини фасадної стіни, що залишилася, та її захисту від руйнування, падіння та можливого травмування перехожих.

Контроль робіт, що проводяться на Садибі Зеленських, та їх відповідність ухвалі суду контролює поліція. Відповідну інформацію поліція міста Києва надала на своїх офіційних джерелах, зазначають в КМДА.

"Нагадуємо, що Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації підписав із власниками будівлі Меморандум про її відновлення. Документ закріплює зобов’язання власників повернути будівлю до автентичного вигляду та провести всі необхідні реставраційні роботи за власні кошти. З цією метою передбачено проведення досліджень технічного стану об’єкта та розроблення науково-проєктної документації для його реставрації", - наголошують в ДОКС.

Як відомо, Садиба Зеленських, розташована у Києві на вул. Конинського, 22, була збудована у 1890 році. Мінкульт визнав будівлю пам’яткою архітектури лише після того, як її почали руйнувати.

Як повідомлялося, 23 липня 2024 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов’язав власника повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження, про що було укладено відповідний Меморандум.