Саботаж угоди з США? У Кабміні розповіли, чи чинив опір український бізнес
Український бізнес не робив спроб завадити підготовці угоди про надра з США. Для підприємців угода має економічний інтерес.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко та члени переговорної групи, які готували проєкт угоди про надра з США.
На питання про те, чи не намагався бізнес втрутитись в процес перемовин чи якось вплинути на нього, Свириденко відповіла: "Навпаки, бізнесу цікава ця угода".
"Американський бізнес почав до нас звертатися, тому що їх цікавість виросла. Враховуючи, що сировина, зокрема природний газ, який буде видобуватися за новими ліцензіями з залученням американських інвестицій, буде продаватися за ринковою ціною, - це не посилить ризики скасування ПСО і підвищення тарифів", - пояснив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що американсько-український Фонд відбудови буде отримувати внески від ренти, видобутку чи інвестицій. Тобто ціни будуть ринковими для комерційних покупців і Фонд не зможе купити газ за ціною для населення.
Україна і США підписали угоду про надра
Верховна Рада 8 травня ратифікувала стратегічну угоду між Україною та США, відому також як угода про надра. Документ відкриває шлях до створення спільного Фонду відбудови, який наполовину керуватиметься обома країнами.
Угода передбачає доступ до 57 видів мінералів, родовища яких є в Україні. Водночас Україна зберігає повний контроль над ресурсами та інфраструктурою - про передачу надр іноземним компаніям не йдеться.
Фонд інвестуватиме у видобуток, переробку, а також у розвиток супутньої інфраструктури. Перші 10 років прибуток залишатиметься в Україні. Згодом - можливий розподіл між партнерами. При цьому американська військова допомога враховуватиметься як внесок до фонду.
Детальніше про угоду та її ключові пункти - в інтерв'ю РБК-Україна з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та членами переговорної групи.
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