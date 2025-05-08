Саботаж угоди з США? У Кабміні розповіли, чи чинив опір український бізнес

Український бізнес не робив спроб завадити підготовці угоди про надра з США. Для підприємців угода має економічний інтерес.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко та члени переговорної групи, які готували проєкт угоди про надра з США.

На питання про те, чи не намагався бізнес втрутитись в процес перемовин чи якось вплинути на нього, Свириденко відповіла: "Навпаки, бізнесу цікава ця угода".

"Американський бізнес почав до нас звертатися, тому що їх цікавість виросла. Враховуючи, що сировина, зокрема природний газ, який буде видобуватися за новими ліцензіями з залученням американських інвестицій, буде продаватися за ринковою ціною, - це не посилить ризики скасування ПСО і підвищення тарифів", - пояснив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що американсько-український Фонд відбудови буде отримувати внески від ренти, видобутку чи інвестицій. Тобто ціни будуть ринковими для комерційних покупців і Фонд не зможе купити газ за ціною для населення.