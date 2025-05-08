Саботаж сделки с США? В Кабмине рассказали, сопротивлялся ли украинский бизнес
Украинский бизнес не предпринимал попыток помешать подготовке соглашения о недрах с США. Для предпринимателей сделка имеет экономический интерес.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и члены переговорной группы, которые готовили проект соглашения о недрах с США.
На вопрос о том, не пытался ли бизнес вмешаться в процесс переговоров или как-то повлиять на него, Свириденко ответила: "Наоборот, бизнесу интересна эта сделка".
"Американский бизнес начал к нам обращаться, потому что их интерес вырос. Учитывая, что сырье, в частности природный газ, который будет добываться по новым лицензиям с привлечением американских инвестиций, будет продаваться по рыночной цене, - это не усилит риски отмены ПСО и повышения тарифов", - пояснил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что американско-украинский Фонд восстановления будет получать взносы от ренты, добычи или инвестиций. То есть цены будут рыночными для коммерческих покупателей и Фонд не сможет купить газ по цене для населения.
Украина и США подписали соглашение о недрах
Верховная Рада 8 мая ратифицировала стратегическое соглашение между Украиной и США, известное также как соглашение о недрах. Документ открывает путь к созданию совместного Фонда восстановления, который наполовину будет управляться обеими странами.
Соглашение предусматривает доступ к 57 видам минералов, месторождения которых есть в Украине. При этом Украина сохраняет полный контроль над ресурсами и инфраструктурой - о передаче недр иностранным компаниям речь не идет.
Фонд будет инвестировать в добычу, переработку, а также в развитие сопутствующей инфраструктуры. Первые 10 лет прибыль будет оставаться в Украине. Позже - возможно распределение между партнерами. При этом американская военная помощь будет учитываться как вклад в фонд.
Подробнее о соглашении и его ключевых пунктах - в интервью РБК-Украина с вице-премьером Юлией Свириденко и членами переговорной группы.
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