Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. МВД страны об этом не знает

"Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло", - написал он.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Саакашвили, тем временем, призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.

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Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в эфире 1tv.ge заявил, что Саакашвили нет в стране.

"Михаила Саакашвили нет в Батуми, его видео не записано в Грузии, об этом я могу смело сказать вам", - сказал он.

Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.