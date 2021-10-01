Саакашвили не выезжал из Украины, - МВД Грузии

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не выезжал из Украины. Соответственно, он не может находиться в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik-georgia .

По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, Саакашвили физически не может находиться в стране.

"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал через границы Украины", - отметил он.

Кроме того, по данным грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце, где в эти дни проходит выездное заседание фракции "Слуги народа".