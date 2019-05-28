Саакашвили возвращается в Украину: главное

Михаил Саакашвили намерен 29 мая 2019 года вернуться в Украину. Это стало возможно благодаря указу президента, которым Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской облгосадминистрации гражданство, подробнее - в материале РБК-Украина.

Реакция на указ Зеленского о возращении гражданства Саакашвили

Генпрокурор Юрий Луценко отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в Facebook о том, не изменилась ли позиция генпрокурора по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и по обвинениям в содействии преступной группировке, назвал Саакашвили "предателем". При этом, Луценко отметил, что позиция не изменилась.

В Госпогранслужбе сообщили, что оснований для недопуска Саакашвили в Украину нет.

"Пограничная служба будет выполнять законодательство Украины, в котором говорится о том, что гражданина Украины не могут не пропустить в Украину", - сказали в пресс-службе.

Саакашвили прилетит в Киев вечером 29 мая

Как сообщила помощница Саакашвили Дарина Чиж в Facebook, Саакашвили завтра, 29 мая, в 17:15 прилетит из Варшавы (Польша) в Киев - в аэропорт "Борисполь".

Позже и сам Саакашвили анонсировал свое возвращение.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписал указ, которым вернул Саакашвили украинское гражданство. Саакашвили в свою очередь поблагодарил Зеленского за такое решение. Кроме того, в комментарии журналистам он отметил, что не будет мстить Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко.

Порошенко лишил Саакашвили гражданства

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, тогда же на тот момент президент Украины Петр Порошенко назначил его руководителем Одесской облгосадминистрации. Саакашвили возглавлял Одесскую ОГА до 2016 года, после чего подал в отставку. Оставив должность руководителя области Саакашвили основал партию "Рух новых сил".

В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Свое решение на тот момент глава государства аргументировал тем, что при получении гражданства Саакашвили подал недостоверную информацию, в частности, Саакашвили не указал уголовное дело, открытое против него в Грузии.

После этого Саакашвили какое-то время находился в Европе, а 10 сентября 2017 года он вернулся в Украину. Саакашвили пересек украинскую границу с нарушениями, за что ему был выписан штраф.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, после чего его экстрадировали в Польшу - страну, из которой Саакашвили в последний раз приезжал в Украину. После этого он заявил, что будет находиться в Европе и при возможности вернется в Украину.

Саакашвили несколько раз заявлял о намерении вернуться в Украину. В частности, он анонсировал свой приезд в Киев 1 апреля (после первого тура президентских выборов). Однако, тогда Саакашвили в Украину так и не приехал.