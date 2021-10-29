Саакашвили согласился на помощь врачей

Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, согласился на помощь врачей. Это произошло после того, как ему разрешили возобновить полноценное общение с адвокатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-президента Грузии в Facebook.

"Сегодня, к сожалению, мне пришлось отказаться от встречи с членами официального медицинского консилиума. Хочу извиниться перед ними и хочу, чтобы все знали - они очень хорошие профессионалы. Просто я не соглашался ни на какие анализы, минералы и прочее лечение, пока не восстановится мое полноценное общение. После моего протеста общение с адвокатами возобновлено", - написал Саакашвили.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в колонии, где держат Саакашвили, постоянно дежурит реанимационная бригада, которая может сделать ему переливание крови или массаж сердца при необходимости.

Однако, по ее словам, эта бригада не сможет восстановить жизненноважные органы Саакашвили.

Добавим, заключенному Саакашвили уже оказывал помощь реаниматолог.