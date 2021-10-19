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Саакашвили призвал власти Грузии не разгонять мирные акции протеста

Автор: Анна Полисученко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал власти не разгонять мирные акции протеста. В настоящее время экс-президент находится в Руставской тюрьме и продолжает голодовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Михаила Саакашвили.

"Призываю спецназовцев и полицейских не разгонять мирные акции протеста своего народа, народа, который они должны защищать", - написал Саакашвили.

Он отметил, что 14 октября в Тбилиси собрались "60 000 человек, которые потребовали освобождения страны, а не только освобождения лично меня".

"Такое собрание людей - безошибочный знак, что у режима нет никакой опоры в обществе", - добавил Саакашвили.

Ранее пенитенциарная служба Грузии сообщала, что Саакашвили в Руставской тюрьме лишен права осуществлять телефонные звонки. Об интернете служба не сообщала, но общается Саакашвили с посетителями через стеклянное окно по телефону в тюремной приемной комнате.

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ГрузияМихаил Саакашвили