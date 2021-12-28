Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Он узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

"Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике", - цитирует обращение адвокат Саакашвили.

По его словам, все действия врачей и состояние во время криза были сняты на видео.