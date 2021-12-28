Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Он узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.
"Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике", - цитирует обращение адвокат Саакашвили.
По его словам, все действия врачей и состояние во время криза были сняты на видео.
Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.