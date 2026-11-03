Saab представив роботизований катер з потужною системою ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий CB90 CX порівняно з попередником має збільшену вантажопідйомність. Розроблений для операцій як з екіпажем, так і у автономному режимі, новий катер отримав сучасні радари та інші засоби ППО.

"Майбутнє військово-морських операцій полягає не лише в наявності більшої кількості платформ, справа у розподілі більшого бойового потенціалу між силами", - заявив Андерс Хеллман, керівник бізнес-підрозділу Docksta Saab.

Модифікація ISR зосереджена на ситуаційній обізнаності та використовує радар Saab Giraffe 1X. Версія для протикорабельної боротьби забезпечує можливості ударів по надводних суднах, тоді як конфігурація SHORAD використовує зенітну автоматичну гармату для протиповітряної оборони.

Діючи разом, вони забезпечують військово-морські сили взаємодоповнюючими можливостями, що підвищують їхню спільну оперативну ефективність або ж діють як частина ширшого об'єднаного складу сил.

Наразі вже триває виробництво CB90 CX для Швеції - замовника, який першим впровадив цей тип суден, вони експлуатуватимуться паралельно з меншими катерами CB90 NG. Судна типу CB90 перебувають на озброєнні військово-морських сил дев’яти країн: у Європі, на Близькому Сході, в Африці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Америці.