S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на PlayStation 5: названо дату релізу

Раніше гра вже вийшла на ПК і Xbox Series XS у листопаді 2024 року та отримала високі оцінки критиків - 8 із 10 від IGN.

Розробники зазначають, що версія для PS5 буде повністю використовувати можливості контролера DualSense, включно з адаптивними тригерами і тактильною віддачею для створення глибшого занурення в ігровий процес. Для PS5 Pro також заплановані додаткові технічні поліпшення.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поєднує в собі шутер від першої особи, survival horror і елементи імерсивного симулятора. Гравцям належить досліджувати небезпечну зону навколо Чорнобильської АЕС, збирати ресурси, ухвалювати доленосні рішення і боротися з мутантами, аномаліями та іншими сталкерами.