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S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на PlayStation 5: названо дату релізу

S.T.A.L.K.E.R. 2 офіційно анонсували для PlayStation 5 (фото: IGN)
Автор: Павло Колеснік

Українська студія GSC Game World офіційно підтвердила: гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стане доступною на PlayStation 5 і PS5 Pro наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт IGN, присвячений відеоіграм, розважальній індустрії та поп-культурі.

Раніше гра вже вийшла на ПК і Xbox Series XS у листопаді 2024 року та отримала високі оцінки критиків - 8 із 10 від IGN.

Розробники зазначають, що версія для PS5 буде повністю використовувати можливості контролера DualSense, включно з адаптивними тригерами і тактильною віддачею для створення глибшого занурення в ігровий процес. Для PS5 Pro також заплановані додаткові технічні поліпшення.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поєднує в собі шутер від першої особи, survival horror і елементи імерсивного симулятора. Гравцям належить досліджувати небезпечну зону навколо Чорнобильської АЕС, збирати ресурси, ухвалювати доленосні рішення і боротися з мутантами, аномаліями та іншими сталкерами.

 

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