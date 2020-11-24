S&P Global снова подтвердило Банку Альянс высокие кредитные рейтинги международного уровня

Со времён экономического и политического кризиса 2014-2015 годов, который имел крайне негативный эффект на банковскую систему страны в целом, в 2019 году Банк Альянс стал первым из банков со 100% украинским капиталом, кто получил международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня «В» (краткосрочный) с прогнозом «Cтабильный».

В 2020 году, в рамках ежегодной процедуры обновления рейтинга, Альянс сохранил свои позиции – рейтинговое агентство S&P Global высоко оценило динамику развития банка и укрепление его бизнес-позиций, подтвердивши международный кредитный рейтинг на том же уровне.

«Standard&Poor's входит в тройку наиболее авторитетных международных рейтинговых агентств, и для нас крайне важно, что они каждый год высоко оценивают деятельность нашего банка. Международный кредитный рейтинг отображает независимое мнение о кредитоспособности и надежности банка», — комментирует Юлия Фролова, глава правления АО «Банк Альянс».

Среди ключевых аспектов деятельности Банка, представители агентства S&P отметили наличие адекватно структурированной подушки ликвидности, крайне низкий показатель проблемной задолженности (менее 1%), а также ряд других позитивных индикаторов низкорисковости кредитного портфеля – краткосрочность (74% займов закрываются в перспективе 1 года), небольшая доля кредитов, номинированных в иностранной валюте (31% от общего объёма портфеля), и тот факт, что валютные кредиты выданы по большей части компаниям, получающим валютную выручку.

Альянс – украинский банк, который специализируется на обслуживании предприятий малого, среднего бизнеса и агропроизводителей. По размеру чистых активов, банк занимает 26-ю позицию среди 74 банков Украины и 10-ю позицию среди банков с украинским капиталом: по данным на 1 октября 2020 года, стоимость его чистых активов - 5 150 млн грн.

«Сотрудничество с международными институтами – один из приоритетов в стратегии развития банка. Сегодня мы в партнерстве с Европейским инвестиционным банком развиваем частный сектор экономики, агросектор и проекты по энергоэффективности. Паралельно с участием банка в ряде международных программ поддержки и развития бизнеса в Украине, для нас немаловажным является независимая высококвалифицированная оценка результатов этой кооперации с международными партнёрами – именно поэтому банк сотрудничает с S&P. Альянс в очередной раз высоко отметили на международном уровне – это поможет нам расширить круг украинских и международных партнеров, и сохранить высокие темпы развития банка» - прокомментировала Юлия Фролова.