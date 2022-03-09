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Рыженков: четвертый день пытаемся доставить помощь в Мариуполь, но "зеленых" коридоров нет

Автор: Артем Горовенко

Мариуполь заблокирован российскими солдатами, там не прекращаются обстрелы, а гуманитарная помощь не может прорваться в город, "зеленых" коридоров до сих пор нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.

По его словам, все бомбоубежища на предприятиях группы "Метинвест" Рината Ахметова были обеспечены водой, провизией и вещами первой необходимости еще до активной фазы войны.

"Но с начала бомбежек города, которые, к сожалению, до сих пор идут, мы открыли наши бомбоубежища не только для работников, но и для всех горожан. Сейчас вода и еда, которую мы запасли, подходят к концу. Поэтому очень критично организовать гуманитарную помощь в Мариуполь", - подчеркнул Рыженков.

Он также рассказал, что компания "Метинвест" уже сформировала колонны гуманитарной помощи и предоставила автобусы, которые готовы направиться в Мариуполь.

"К сожалению, сейчас солдаты РФ не дают им проехать, хотя на высшем уровне подтверждается создание гуманитарных коридоров, но мы уже четвертый день пытаемся туда проехать, и не можем", - акцентировал гендиректор "Метинвест".

Напомним, в ближайшее время в Запорожье прибудет первый гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова и бизнесов System Capital Management.

Это каши, макароны, вода, консервы, сгущенка, масло, сахар, супы и лапша быстрого приготовления. Из пищевых продуктов волонтеры "Метинвест" сформируют 12 800 недельных наборов первой потребности для пострадавших от агрессии РФ украинцев.

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МетинвестМариуполь