Рютте: відсутність Росії за столом на саміті миру - це правильне рішення

Він зазначив, що учасники саміту миру дають сигнал, що не тільки Україна хоче миру, але й весь світ. Рютте додав, що "ще більший сигнал посилають Путіну".

"Ми всі згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН", - заявив він.

Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.