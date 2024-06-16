UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рютте: відсутність Росії за столом на саміті миру - це правильне рішення

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відсутність Росії за столом на українському саміті миру у Швейцарії - це правильне рішення. Мир прийде, коли РФ почне поважати міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на саміті миру.

Він зазначив, що учасники саміту миру дають сигнал, що не тільки Україна хоче миру, але й весь світ. Рютте додав, що "ще більший сигнал посилають Путіну".  

"Ми всі згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН", - заявив він.

Прем'єр Нідерландів наголосив, що партнери продовжать підтримку України.

 

 

Саміт миру України

15-16 червня у Швейцарії проходить саміт миру. Участь у заході взяли представники близько 100 країн на організацій. Росія не бера участь у першому саміті. Але українська сторона не виключає участь Росії у другому саміті миру.

Як повідомив міністр закордонних справ України, робота над декларацією саміту миру завершена. Інші країни зможуть приєднатися до неї і після завершення саміту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМарк РюттеСаміт миру