Рютте відповів на заяву Зеленського про "парасольку" НАТО для припинення гарячої фази війни

Рютте прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про "парасольку" від НАТО для частини територій України для припинення гарячої фази війни.

На думку генсека НАТО, Україні не потрібні додаткові ідеї щодо того, як міг би виглядати мирний процес. Рютте вважає, що Україну потрібно забезпечити всім необхідним, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться мирні переговори. Саме на цьому питанні зосередяться союзники НАТО.

"Тож я б сказав більше військової допомоги та менше дискусій про те, як міг би виглядати мирний процес. Ми з вами достатньо розумні, щоб придумати багато способів, як із цим впоратися, але ми маємо привести Україну до тієї позиції, з якої вона може почати (переговори, - ред.), а це може початися лише тоді, коли вона буде у сильній позиції", - заявив Рютте.