Рютте пропонує купувати Україні зброю в США за гроші ЄС: що про це каже МЗС

"Ми вітаємо дискусії про те, яким чином зберегти та посилити військову підтримку України. Це здорова дискусія, яка означає, що загалом всі поділяють мету - військова підтримка України має зберігатися та посилюватись", - сказав Тихий.

Він зазначив, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Європа, так і США.

"Що стосується конкретних модальностей військової підтримки, як вона буде продовжуватись та в якій формі, то я думаю, що це буде визначатися на майбутніх контактах з американською стороною", - додав речник МЗС.