Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра, щоб подати заяву про відставку своєї чотирьохпартійної коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Король Нідерландів Віллем-Олександр повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, що повалила його уряд.
Зустріч короля Нідерландів і Рютте тривала понад годину.
Прем'єр відмовився відповідати на запитання журналістів, коли він їхав із зустрічі, лише заявивши, що переговори з монархом мали приватний характер.
При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових виборів, які очікуються в середині листопада.
У Нідерландах розпалася правляча коаліція, оскільки її члени не змогли домовитись про те, як реформувати систему надання притулку. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Марк Рютте подав у відставку.
Рютте обіймає посаду прем'єра з 2010 року, що є найбільшим для Нідерландів терміном. Нинішній уряд для нього четвертий.
Імовірно, нові парламентські вибори відбудуться протягом 90 днів.
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