UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра, щоб подати заяву про відставку своєї чотирьохпартійної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Олександр повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, що повалила його уряд.

Зустріч короля Нідерландів і Рютте тривала понад годину.

Прем'єр відмовився відповідати на запитання журналістів, коли він їхав із зустрічі, лише заявивши, що переговори з монархом мали приватний характер.

При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових виборів, які очікуються в середині листопада.

Рютте подав у відставку

У Нідерландах розпалася правляча коаліція, оскільки її члени не змогли домовитись про те, як реформувати систему надання притулку. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Марк Рютте подав у відставку.

Рютте обіймає посаду прем'єра з 2010 року, що є найбільшим для Нідерландів терміном. Нинішній уряд для нього четвертий.

Імовірно, нові парламентські вибори відбудуться протягом 90 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк РюттеВідставка Кабміну