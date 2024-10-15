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Рютте про новий штаб НАТО для допомоги Україні: матиме значення для ЗСУ на полі бою

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий штаб НАТО у Німеччині матиме значення для українських воїнів на полі бою. Він, зокрема, займеться координацією військової допомоги для ЗСУ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Рютте сьогодні, 15 жовтня, вперше відвідав штаб-квартиру командування НАТО зі сприяння безпеці та навчанню України (NSATU), що знаходиться у Вісбадені (Німеччина). Там у нього пройшла зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Генсек у спілкуванні з військовослужбовцями, які працюють у штаб-квартирі, зазначив, наскільки важлива їхня робота, яка готує ґрунт для 700 осіб, які будуть розміщені у Вісбадені та на логістичних вузлах на східному фланзі Альянсу.

"Він сказав, що нове командування матиме реальне значення для України на полі бою та "для нашої власної безпеки", - наводить пресслужба НАТО слова Рютте.

Планується, що NSATU координуватиме надання Україні обладнання від союзників НАТО, а також підготовку українських захисників. Зокрема, здійснюватиметься координація постачання артилерії, боєприпасів та засобів ППО.

Що передувало

Варто зауважити, що влітку у Німеччині почали створювати центр НАТО для координації військової допомоги Україні (NSATU).

Очікується, що штаб Альянсу складатиметься з 330 військовослужбовців. Близько 200 солдатів вже перебувають у Вісбадені. Поки що він не розпочав свою роботу.

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