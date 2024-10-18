Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО

Цього тижня в НАТО стартували ядерні навчання. Їх ціллю є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії, зокрема Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції у Брюсселі.

Рютте нагадав, що цього понеділка, 14 жовтня, країни НАТО розпочати щорічні ядерні навчання, під час яких було задіяно понад 60 військових літаків.

"Це наші щорічні навчання, які підкреслюють нашу готовність. І Росія має про це знати. Ціллю таких навчань є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії", - зазначив генсек Альянсу.