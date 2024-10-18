Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО
Цього тижня в НАТО стартували ядерні навчання. Їх ціллю є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії, зокрема Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції у Брюсселі.
Рютте нагадав, що цього понеділка, 14 жовтня, країни НАТО розпочати щорічні ядерні навчання, під час яких було задіяно понад 60 військових літаків.
"Це наші щорічні навчання, які підкреслюють нашу готовність. І Росія має про це знати. Ціллю таких навчань є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії", - зазначив генсек Альянсу.
Ядерні навчання НАТО
Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав навчання Steadfast Noon. Заходи НАТО з ядерного стримування проводяться кожного року.
У навчаннях Steadfast Noon задіяні 2000 військовослужбовців із восьми авіабаз та різні типи літаків, включаючи реактивні літаки з ядерною зброєю, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, здатні вести розвідку та радіоелектронну боротьбу.
Цього року навчання включають польоти в основному над країнами, що приймають Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великобританією та Північним морем. Планування навчань розпочалося рік тому, і 13 союзників відправлять літаки для участі у навчаннях.
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