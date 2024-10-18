Рютте назвал цель ядерных учений НАТО

На этой неделе в НАТО стартовали ядерные учения. Их целью является сохранение мира, недопущение обострения ситуации, а также отпугивание агрессии, в частности, России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютта на пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте напомнил, что в этот понедельник, 14 октября, страны НАТО начнут ежегодные ядерные учения, в ходе которых было задействовано более 60 военных самолетов. "Это наши ежегодные учения, подчеркивающие нашу готовность. И Россия должна об этом знать. Целью таких учений является сохранение мира, недопущение обострения ситуации, а также отпугивание агрессии", - отметил генсек Альянса.