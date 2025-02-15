Рютте про дедлайн Келлога у 180 днів щодо війни в Україні: я не можу гарантувати

Генсек НАТО Марк Рютте відповів на запитання журналіста РБК-Україна щодо заяви спецпредставника США Кіта Келлога про завершення війни за 180 днів.

"Звісно, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Я не можу гарантувати, що це буде зроблено за 180 днів - це було б чудово, але я не можу цього гарантувати", - сказав генсек.

Він зауважив, що наразі всі працюють старанно і дуже важко, щоб завершити цю війну таким чином, щоб російський диктатор Володимир Путін більше не намагався захопити жодного квадратного метра України.

"Це надзвичайно важливо, і як американці, так і європейці, і Україна підкреслюють це. Я говорив з Президентом Зеленським вчора та з іншими українськими лідерами. Це критично важливо. Але я не можу гарантувати, що це станеться за 180 днів, хоча мати амбітний план і терміни - це позитивно", - підсумував він.

Водночас, на друге питання щодо можливості припинення вогню перед укладенням серйозних угод, Рютте зазначив, що мирні переговори ще навіть не почалися, і передбачити їхній розвиток наразі неможливо.

"Що стосується другого питання, то мирні переговори ще навіть не почалися. Проблема в тому, що якщо я зараз скажу, як вони можуть розвиватися, я навіть не знаю точно, як це буде, і ми, без сумніву, не знаємо, чим вони закінчаться. Тому не буду спекулювати на тому, які кроки можуть бути зроблені далі", - пояснив він.

Генсек зауважив, що це також буде дуже залежати від того, що вирішить президент України Володимир Зеленський і його команда.

"Вони обов'язково будуть за столом переговорів, бо це стосується їхньої країни. Дякую", - сказав він.