Рынок жидкостей для электронных сигарет на 80% остается в тени, - "Укртютюн"

Согласно исследованию Федерации работодателей Украины, в категории жидкостей для электронных сигарет наблюдается беспрецедентно высокий уровень тени: нелегальная доля достигает 80%.

В отличие от рынка традиционных сигарет, где львиную долю поставок обеспечивают международные табачные компании, рынок жидкостей для электронных сигарет менее структурирован и представлен большим количеством видов продукции. Отсутствие эффективных механизмов контроля над оборотом такой продукции приводит к тому, что нелегальный товар попадает на таможенную территорию Украины в международных почтовых отправлениях и ручной клади с сокрытием от налогообложения.

С начала года доля теневого рынка в категории табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) возросла в 5 раз, до 2%, по оценкам Ассоциации, и есть тенденция к дальнейшему увеличению за счет контрабандного товара. Причиной таких показателей является рекордно резкое повышение акциза на ТИЭН на 320% с января 2021 года.

Главные причины резкого роста нелегального рынка кроются в чрезмерном фискальном регулировании отрасли и отсутствии эффективных механизмов контроля над оборотом "теневой" продукции.

"Мы обеспокоены состоянием отрасли и стремительной тенизацией во всех категориях продукции. Это тревожный сигнал, свидетельствующий о последствиях жесткой налоговой политики. Государство должно принять меры для преодоления такого негативного для экономики явления - первоочередно пересмотреть план ежегодного роста акциза, а также ввести эффективный контроль именно за нелегальными производителями и импортерами. Например, динамично развивающийся рынок табака для нагревания в предыдущие годы сейчас перестал расти и может существенно уменьшиться. Таким образом, государство потеряет запланированные доходы от акциза на ТИЭН, как это уже происходит с сигаретами", - отметила генеральный директор Ассоциации "Укртабак" Наталья Фесюн.

В ассоциации подчеркивают, что умеренный подход к повышению ставок позволит сохранить легальный рынок табачных изделий, умерить дальнейшую тенизацию отрасли, обеспечить стабильность поступлений в бюджет, а также будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию производств.

"Текущее положение дел в табачной отрасли нуждается в совместных усилиях государственных органов власти, бизнес-ассоциаций и легальных производителей", - подчеркивается в заявлении.