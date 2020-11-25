Рынок "Столичный" заявил об информатаке и ответил на обвинения 

Администрация крупного оптового рынка "Столичный" назвала неправдивой информацию активистов о попытке владельцев инициировать фиктивное банкротство предприятия.

Об этом говорится в заявлении администрации на официальном сайте.

"Во-первых, опубликованная в СМИ статья содержит ссылки на информацию, предоставленную им "активистами". Во-вторых, информация не содержит никаких доказательств изложенных фактов относительно руководства, собственников, инвесторов и других лиц, фигурирующих в статье. Рынок "Столичный" полностью ее опровергает", - говорится в заявлении.

"В-третьих, 18 августа 2020 мы уже публиковали свое обращение к орендаторам, что неизвестные лица планировали рейдерский захват рынка "Столичный", и благодаря быстрой реакции Администрации рынка (обращению в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и опубликованном об этом сообщении на официальном сайте предприятия и официальных страницах в социальных сетях) их планы не были реализованы. В-четвертых, время от времени арендаторы получают так называемые "письма" о прекращении осуществления оплат по договорам аренды и другие сообщения, в которых арендаторов склоняют не вносить арендную плату на счета предприятия", - подчеркнула администрация рынка.

В администрации отмечают, что понимают, что рынок "Столичный" является прибыльным предприятием и привлекает лиц, которые хотели бы завладеть им.

"Но на сегодня рынок "Столичный" ведет нормальную предпринимательскую деятельность и администрация рынка будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением об установлении лиц, распространяющих ложную информацию",- резюмировали в заявлении.

Напомним, рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.