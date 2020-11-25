Ринок "Столичний" заявив про інформатаку і відповів на звинувачення

Фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)

Адміністрація великого оптового ринку "Столичний" назвала неправдивою інформацію активістів про спробу власників ініціювати фіктивне банкрутство підприємства.

Про це йдеться в заяві адміністрації на офіційному сайті.

"По-перше, опублікована у ЗМІ стаття містить посилання на інформацію, надану їм "активістами". По-друге, інформація не містить жодних доказів викладених фактів щодо керівництва, власників, інвесторів та інших осіб, які фігурують у статті. Ринок "Столичний" повністю її спростовує", - йдеться в заяві.

"По-третє, 18 серпня 2020 ми вже публікували своє звернення до орендарів, що невідомі особи планували рейдерське захоплення ринку "Столичний", і завдяки швидкій реакції Адміністрації ринку (звернення в правоохоронні органи з відповідною заявою і опублікованому про цьому повідомленні на офіційному сайті підприємства та офіційних сторінках в соціальних мережах) їхні плани не були реалізовані. По-четверте, час від часу орендарі отримують так звані "листи" про припинення здійснення оплат за договорами оренди та інші повідомлення, в яких орендарів схиляють не вносити орендну плату на рахунки підприємства", - підкреслила адміністрація ринку.

В адміністрації відзначають, що розуміють, що ринок "Столичний" є прибутковим підприємством і привертає, тим самим, увагу осіб, які хотіли б заволодіти ним.

"Але на сьогодні ринок "Столичний" веде нормальну підприємницьку діяльність та адміністрація ринку буде звертатися в правоохоронні органи з заявою про встановлення осіб, які розповсюджують неправдиву інформацію",- резюмували в заяві.

Нагадаємо, ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.